Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: il Kazakistan batte la Germania, vincono Canada e Russia

Nella giornata odierna si sono disputate quattro partite valevoli per la fase a gironi dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. Riposo per l’Italia che tornerà in campo domani contro la Finlandia. Andiamo a riepilogare quanto accaduto a Riga.

Nel girone A torna alla vittoria la Russia, che supera la Danimarca per 3-0 e sale momentaneamente in vetta alla classifica. Il match si sblocca solamente sul finale di secondo tempo con la rete di Morozov in power play (39’18”), preludio al tris russo che si completa nel terzo periodo con le marcature di Barabanov (49’41”) e Voronkov (56’35”). Nello stesso raggruppamento sorride anche la Gran Bretagna, che batte per 4-3 la Bielorussia. Britannici a segno con la doppietta di Kirk (13’38” e 38’35”), Davies (37’06”) e Hammond (48’41”); ai bielorussi non bastano le reti di Kodola (29’15”), Platt (51’19”) e Prince (57’34”).

Nel girone B, quello dell’Italia, prima vittoria per il Canada, che ha la meglio sulla Norvegia per 4-2. Nordamericani in doppio vantaggio con Brown dopo 22” ed Henrique in power play (10’23”); gli scandinavi pareggiano i conti con Valkcae Olsen (29’08”) e Rosseli Olsen (30’28”), prima che i canadesi la vincano con le reti di Mangiapane (34’41”) e ancora Henrique (50’14”). Successo pesante del Kazakistan che supera la Germania per 3-2: asiatici avanti con Shin (26’39”), tedeschi in rimonta con Kuhnhackl (29’38”) e Eisenschmid (34’07”), ma Starchenko su rigore (40’31”) e Akolzin (55’42”) regalano i tre punti ai kazaki.

RISULTATI

Girone A

Bielorussia-Gran Bretagna 3-4

Russia-Danimarca 3-2

Girone B

Kazakistan-Germania 3-2

Canada-Norvegia 4-2

Foto: LiveMedia/Andrea Re