Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: gli USA stendono le Lettonia, i cechi rimontano la Svezia, la Svizzera umilia la Slovacchia

Giornata importante per quanto riguarda i Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2021 di Riga (Lettonia). Oltre al match dell’Italia, che nulla ha potuto contro la superiorità della Finlandia, abbiamo assistito a sfide decisamente indicative. Gli Stati Uniti, per esempio, si rilanciano vincendo contro i padroni di casa della Lettonia, quindi la Svezia si fa incredibilmente rimontare dalla Repubblica Ceca, infine la Svizzera sommerge di reti la Slovacchia. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo oggi sul ghiaccio lettone.

SVIZZERA – SLOVACCHIA 8-1: dominio assoluto degli elvetici che schiantano i malcapitati slovacchi con un punteggio davvero eloquente. L’equilibrio si rompe dopo 9:47 con la rete di Diaz che porta subito avanti i rosso-crociati. Il primo tempo si chiude sull’1-0, ma la Svizzera ci mette appena 25 secondi nella seconda frazione a giungere al raddoppio con Andrighetto. Da questo momento entra in funzione il pallottoliere con Loeffel (25:17), Hofmann (36:11), Meier (40:38), Kurashev (44:34), ancora Hofmann (52:39) e ancora Loefferl (54:03) a portare a 8 le marcature elvetiche, mentre ci pensa Kristof (45:12) a segnare la rete della bandiera per la Slovacchia.

USA – LETTONIA 4-2: gli statunitensi sanno che la posta in palio è elevata e scendono sul ghiaccio molto decisi. Passano appena 66 secondi e Tennyson porta in vantaggio la compagine a stelle e strisce. I padroni di casa pareggiano al minuto 5:00 con Indrasis, ma gli USA non scherzano e con Boyle tornano subito avanti con il 2-1 al 14:46. I baltici non demordono, e giungono al 2-2 al 16:45 con Krastenerbergs, risultato con il quale si chiude la prima frazione. Nel secondo periodo di nuovo gli States a segno con Moore che sigle il 3-2 al minuto 31:45. La partita si spacca in questo momento, con Beniers che fissa subito il 4-2 al minuto 33:32, la rete che decide la sfida.

SVEZIA – REPUBBLICA CECA 2-4: gli scandinavi iniziano il match con il piede giusto e si portano in vantaggio con la rete di Wingerli al minuto 12:08. Raddoppio immediato con Rakell al 15:02 e match che sembra indirizzato già nel primo tempo. Nella seconda frazione non succede niente di rilevante, per cui i cechi rimangono ancorati alla partita e, anzi, ad inizio terzo tempo accorciano le distanze e Vrana segna la rete dell’1-2 al minuto 41:10. La Repubblica Ceca prosegue e raggiunge il pareggio da li a poco, grazie alla segnatura di Kovar in powerplay al minuto 44:53. La rimonta dei cechi si completa al minuto 48:17 con Klok che segna il 3-2. Nel finale c’è addirittura tempo per il poker dei cechi con Flek che segna a porta vuota.

CLASSIFICA GRUPPO A

1) RUSSIA 9

2) SVIZZERA 9

3) SLOVACCHIA 9

4) REPUBBLICA CECA 5

5) DANIMARCA 5

6) GRAN BRETAGNA 4

7) BIELORUSSIA 4

8) SVEZIA 3

CLASSIFICA GRUPPO B

1) FINLANDIA 10

2) GERMANIA 9

3) STATI UNITI 9

4) KAZAKISTAN 7

5) LETTONIA 7

6) CANADA 3

7) NORVEGIA 3

8) ITALIA 0

