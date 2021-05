Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: come vederli in tv e streaming. La guida completa

Scattano i Mondiali di Top Division 2021 di hockey ghiaccio. Dopo la cancellazione dell’edizione dello scorso anno per colpa della pandemia, Riga e la Lettonia sono pronte ad ospitare la kermesse iridata.

Al via vedremo anche la Nazionale azzurra, che cercherà di confermare la salvezza ottenuta nel 2019 nell’edizione dei Mondiali di Slovacchia. Purtroppo la nostra compagine non ha potuto svolgere una preparazione ottimale per colpa di numerosi casi di positività al Covid-19 al proprio interno, ma si presenta al via della manifestazione con grande voglia di fare bene.

La squadra di coach Greg ireland è inserita nel Gruppo B assieme a USA, Canada, Finlandia, Kazakistan, Norvegia, Germania e Lettonia.

IN TV – Il Mondiale di Top Division 2021 non avrà copertura televisiva in Italia.

In streaming si potrà seguire l’evento su www.hockeytv.com.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle partite della Nazionale.

PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2021

Venerdì 21 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Russia – Repubblica Ceca

Ore 15.15 Gruppo B: Germania – Italia

Ore 19.15 Gruppo A: Bielorussia – Slovacchia

Ore 19.15 Gruppo B: Canada – Lettonia

Sabato 22 maggio

Ore 11.15 Gruppo A: Danimarca – Svezia

Ore 11.15 Gruppo B: Norvegia – Germania

Ore 15.15 Gruppo A: Gran Bretagna – Russia

Ore 15.15 Gruppo B: Finlandia – USA

Ore 19.15 Gruppo A: Repubblica Ceca – Svizzera

Ore 19.15 Gruppo B: Lettonia – Kazakistan

Domenica 23 maggio

Ore 11.15 Gruppo A: Gran Bretagna – Slovacchia

Ore 11.15 Gruppo B: Norvegia – Italia

Ore 15.15 Gruppo A: Svezia – Bielorussia

Ore 15.15 Gruppo B: Kazakistan – Finlandia

Ore 19.15 Gruppo A: Danimarca – Svizzera

Ore 19.15 Gruppo B: Canada – USA

Lunedì 24 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Slovacchia – Russia

Ore 15.15 Gruppo B: Lettonia – Italia

Ore 19.15 Gruppo A: Repubblica Ceca – Bielorussia

Ore 19.15 Gruppo B: Germania – Canada

Martedì 25 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Gran Bretagna – Danimarca

Ore 15.15 Gruppo B: USA – Kazakistan

Ore 19.15 Gruppo A: Svizzera – Svezia

Ore 19.15 Gruppo B: Finlandia – Norvegia

Mercoledì 26 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Russia – Danimarca

Ore 15.15 Gruppo B: Kazakistan – Germania

Ore 19.15 Gruppo A: Bielorussia – Gran Bretagna

Ore 19.15 Gruppo B: Canada – Norvegia

Giovedì 27 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Svizzera – Slovacchia

Ore 15.15 Gruppo B: USA – Lettonia

Ore 19.15 Gruppo A: Svezia – Repubblica Ceca

Ore 19.15 Gruppo B: Finlandia – Italia

Venerdì 28 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Svezia – Gran Bretagna

Ore 15.15 Gruppo B: Kazakistan – Canada

Ore 19.15 Gruppo A: Danimarca – Bielorussia

Ore 19.15 Gruppo B: Lettonia – Norvegia

Sabato 29 maggio

Ore 11.15 Gruppo A: Repubblica Ceca – Gran Bretagna

Ore 11.15 Gruppo B: Italia – Kazakistan

Ore 15.15 Gruppo A: Svizzera – Russia

Ore 15.15 Gruppo B: Norvegia – USA

Ore 19.15 Gruppo A: Slovacchia – Danimarca

Ore 19.15 Gruppo B: Germania – Finlandia

Domenica 30 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Bielorussia – Svizzera

Ore 15.15 Gruppo B: Italia – Canada

Ore 19.15 Gruppo A: Svezia – Slovacchia

Ore 19.15 Gruppo B: Finlandia – Lettonia

Lunedì 31 maggio

Ore 15.15 Gruppo A: Repubblica Ceca – Danimarca

Ore 15.15 Gruppo B: USA – Germania

Ore 19.15 Gruppo A: Russia – Svezia

Ore 19.15 Gruppo B: Norvegia – Kazakistan

Martedì 1 giugno

Ore 11.15 Gruppo A: Svizzera – Gran Bretagna

Ore 11.15 Gruppo B: Canada – Finlandia

Ore 15.15 Gruppo A: Slovacchia – Repubblica Ceca

Ore 15.15 Gruppo B: Italia – USA

Ore 19.15 Gruppo A: Russia – Bielorussia

Ore 19.15 Gruppo B: Germania – Lettonia

Giovedì 3 giugno

Ore 15.15 Quarto di finale #1

Ore 15.15 Quarto di finale #2

Ore 19.15 Quarto di finale #3

Ore 19.15 Quarto di finale #4

Sabato 5 giugno

Ore 13.15 Semifinale #1

Ore 17.15 Semifinale #2

Domenica 6 giugno

Ore 14.15 Finale per il bronzo

Ore 19.15 Finalissima