Tra le varie squadre che hanno annunciato oggi la formazione con cui prenderanno parte all’ormai imminente Giro d’Italia 2021, c’è anche il Team BikeExchange. Il sodalizio australiano, chiaramente, punta tutto sul britannico Simon Yates, il quale, dopo il trionfo al Tour of the Alps, appare come il grande favorito per il successo finale. Yates, inoltre, va ancora a caccia del riscatto dopo la tremenda crisi patita sul Colle delle Finestre alla Corsa Rosa di tre anni fa, a causa della quale perse una gara che, fino a quel momento, aveva dominato.

I corridori più indicati ad aiutare Yates in montagna saranno l’australiano Nick Schultz, quest’anno grande protagonista alla Settimana Internazionale Coppi & Bartali e al Tour of the Alps, il veterano basco Mikel Nieve, il quale, in carriera, ha vinto tre tappe d’alta montagna al Giro d’Italia, e l’estone Tanel Kangert, un corridore solido che sovente si piazza nella top-20 delle gare di tre settimane.

A completare la selezione, infine, saranno una serie di passisti formidabili, che scorteranno Yates nelle frazioni più insidiose, quali la leggenda della pista Cameron Meyer, l’ex iridato dell’inseguimento individuale Michael Hepburn, il giovane cronoman australiano Callum Scotson e il veterano danese Chris Juul-Jensen.

Queste le dichiarazioni riguardanti il Giro d’Italia rilasciate oggi da Yates e riportate dal sito della BikeExchange: “Il Giro d’Italia è una corsa che amo; spero, quest’anno, di non avere intoppi e di potermi esprimere al massimo delle mie possibilità. Ci sono davvero tante cose che mi piacciono del Giro: il percorso, i tifosi, il cibo. Quest’anno il tracciato è davvero ricco di salite, ma ci sono anche due cronometro ove dovrò limitare i danni. Anche le frazioni con lo sterrato, inoltre, saranno impegnative e non vanno sottovalutate. Gran parte dei compagni che mi affiancheranno sono gli stessi che hanno preso parte al Tour of the Alps insieme a me. Abbiamo lavorato bene insieme e siamo pronti a dare il massimo“.

Foto: Lapresse