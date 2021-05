Dopo una giornata tranquilla disegnata per omaggiare Dante Alighieri e regalare una chance ai velocisti, il Giro d’Italia 2021 proseguirà sabato 22 maggio con la quattordicesima tappa: 205 km da Cittadella al Monte Zoncolan, con 3700 metri di dislivello.

Si tratta di una delle frazioni simbolo perché i ciclisti saranno chiamati ad affrontare il ribattezzato Mostro, una delle salite più dure d’Europa: lo Zoncolan. Proprio su questa ascesa ormai simbolo della Corsa Rosa si concluderà una durissima giornata che rivoluzionerà la classifica generale. Dopo 130 km relativamente tranquilli, si imboccherà la Forcelle Monte Rest (un GPM di seconda categoria da non sottovalutare). Dalla cima, breve discesa e poi 30 km in falsopiano per giungere a Sutrio, dove inizierà lo Zoncolan dal suo versante “morbido”. Salita letteralmente infernale: 14,1 km all’8,5% di pendenza media, gli ultimi 3 km hanno una media del 13% e gli ultimi 500 metri sono al 19%. Prevista addirittura una massima del 27% proprio nell’ultimo chilometro.

Ci sarà davvero da divertirsi in questa frazione che si snoda tra Veneto e Friuli-Venezia-Giulia: si attraversano le province di Padova, Treviso, Pordenone, Udine. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CITTADELLA-ZONCOLAN, TAPPA GIRO D’ITALIA: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 22 MAGGIO:

11.30 Partenza

16.55-17.35 (circa) Arrivo

CITTADELLA-ZONCOLAN, GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI PADOVA: Cittadella, Galliera Veneta

PROVINCIA DI TREVISO: Castelfranco Veneto, Montebelluna, Venegazzù, Volpago del Montello, Arcade, Spresiano, Ponte del Priula, Susegana, Conegliano, Orsago

PROVINCIA DI PORDENONE: Caneva, Sarone, Dardago, Aviano, Giais, Montereale Valcellina, Maniago, Fanna, Meduno, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Forcella Monte Rest

PROVINCIA DI UDINE: Forcella di Priuso, Priuso, Enemonzo, Villa Santina, Casanova, Zuglio, Arta Terme, Sutrio, Monte Zoncolan

TAPPA GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalla ore 11.30 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

