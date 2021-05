Giro del Delfinato 2021 oggi, prima tappa Issoire-Issoire: percorso, favoriti, altimetria. Attenzione a Colbrelli e Kristoff

Prenderà il via oggi, 30 maggio, il Giro del Delfinato 2021. Sarà un’edizione scoppiettante e che regalerà emozioni quella che sta per iniziare. La prima frazione della corse a tappe francese sarà la Issoire-Issoire. Nonostante località di partenza e di arrivo sarà la stessa nei 182 km previsti sono molte le insidie da superare. Il percorso si presta a un attacco di finisseur o a velocisti con buona attitudine in salita.

PERCORSO

La prima tappa del Giro del Delfinato sarà caratterizzata da un circuito, nel quale si entrerà al chilometro 71 e che i corridori dovranno ripetere per ben tre volte. A rendere scoppiettante la corsa due salitelle, certamente non durissime ma che potranno diventare il terreno ideale per gli attacchi, ovvero la Côte de Château de Buron lunga 3,2 km con una pendenza media del 6,8%, seguita subito dopo dal Col de la Croix des Gardes di 1600 metri con una pendenza del 5,1%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

***** Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff

**** Kasper Asgreen, Mads Pedersen

*** Alex Aranburu, Florian Senechal,

** Shane Archbold, Jasper Stuyven, Tim Wellens

* Sven Erik Bystrom, Alexey Lutsenko, Kaden Groves, Alejandro Valverde

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DEL DELFINATO

La partenza della prima tappa del Giro del Delfinato è prevista alle ore 12.25 con arrivo tra le 16.44 e le 17.10. La prima frazione, anche a causa della concomitanza con il Giro d’Italia e di altri eventi sportivi, sarà trasmessa in differita su Rai Sport alle ore 20.30 e in streaming su RaiPlay. In diretta sarà possibile seguirla su Eurosport Player con collegamento a partire dalle ore 15.20.

ORARIO DI PARTENZA: 12:25

ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:44-17:10

DIRETTA TV E STREAMING: RaiSport (differita) – Eurosport Player

Foto: Bahrain-McLaren-Bettini