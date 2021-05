Football americano, Prima Divisione 2021: vincono ancora i Seamen Milano, prime gioie per Guelfi Firenze e Ducks Lazio

Tra ieri e oggi si è disputata la quarta giornata del campionato italiano di Prima Divisione 2021 di football americano. Vittorie per Seamen Milano, Guelfi Firenze e Ducks Lazio, mentre sono rimasti a riposo i Panthers Parma. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Terza vittoria consecutiva per i Seamen Milano (3-1), che travolgono i Dolphins Ancona (2-1) con il punteggio di 31-0. I lombardi confermano dunque l’ottimo momento di forma (unico neo stagionale fin qui il ko all’esordio contro Parma), mentre i marchigiani subiscono la prima sconfitta del campionato. Il monologo dei padroni di casa va in scena fin dal primo quarto, chiuso sul 14-0; nel secondo periodo allungano fino al 17-0, mentre nel terzo quarto prendono il largo in maniera ancor più impetuosa fino al 31-0 finale.

Prima gioia stagionale per i Guelfi Firenze (1-2), che superano in scioltezza i Warriors Bologna (1-3) con il punteggio di 41-12. Il primo quarto è appannaggio dei toscani, che non subiscono nulla e segnano 7 punti; nel secondo periodo il parziale di 13-6 permette ai padroni di casa di allungare ulteriormente, mentre il 13-0 maturato nel terzo quarto chiude definitivamente i giochi. Nell’ultimo periodo il conto dice 8-6 e determina il 41-12 finale.

Il match più combattuto ed entusiasmo di questa quarta settimana è sicuramente il confronto tra Rhinos Milano (1-3) e Ducks Lazio (1-2), vinto dagli ospiti con il punteggio di 62-63. Il primo quarto è favorevole ai lombardi, che chiudono avanti 14-7, ma nel secondo periodo i laziali riequilibrano la situazione con un parziale di 6-14. Il conto del terzo quarto dice 14-14, mentre nell’ultimo periodo i biancocelesti allungano e respingono gli assalti finali dei milanesi portando a casa la prima vittoria dell’anno.

RISULTATI WEEK 4

Seamen Milano – Dolphins Ancona 31-0

Guelfi Firenze – Warriors Bologna 41-12

Rhinos Milano – Ducks Lazio 62-63

A riposo: Panthers Parma

Foto: Pier Colombo