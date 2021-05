Pessime sensazioni al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco 2021 da parte di Max Verstappen, che ha chiuso in quarta piazza le FP2 odierne a quasi 4 decimi di ritardo dal miglior tempo di Charles Leclerc con la Ferrari.

L’olandese della Red Bull, uno dei grandi favoriti della vigilia per pole e vittoria a Montecarlo, non è riuscito a fare la differenza nella simulazione di qualifica con gomma soft dovendosi accodare ad entrambe le Rosse e alla Mercedes del leader iridato Lewis Hamilton (per soli 7 millesimi).

“Siamo semplicemente troppo lenti, e non di poco. Dobbiamo trovare del passo perché tutti gli altri vanno veloce. Dobbiamo cercare di trovare i settori ottimali perché siamo piuttosto lontani. Non ho avuto nemmeno delle belle sensazioni alla guida, mentre normalmente mi trovo abbastanza a mio agio in macchina ed è semplice trovare presto la velocità. Oggi invece mi ci è voluto tanto tempo. Finora direi che è un inizio di weekend molto difficile per noi”, ha detto Verstappen.

Il leader della Red Bull ha poi commentato l’exploit odierno delle Rosse: “Sono sorpreso dalla competitività delle Ferrari ma questo dimostra che siamo piuttosto deboli. Per fortuna abbiamo una giornata libera domani e possiamo esaminare il tutto. Ci sono tante cose che devono cambiare. Il gap dalle Ferrari è grande, quindi dobbiamo migliorare per eguagliarli”.

