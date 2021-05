F1, i promossi e bocciati di Montecarlo. Mercedes affonda, Verstappen impeccabile, Vettel torna a ruggire

Il quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno è andato in archivio ieri a Montecarlo con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Lando Norris. Passo falso Mercedes, con Lewis Hamilton 7° e Valtteri Bottas ritirato. Domenica caratterizzata da un paio di grandi exploit e da alcune grandi delusioni. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio di Monaco 2021 di Formula 1.

PROMOSSI

Max Verstappen: L’olandese sfata finalmente la maledizione Montecarlo e sale per la prima volta in carriera sul podio nel Principato, centrando la seconda vittoria stagionale e scavalcando Lewis Hamilton in testa al Mondiale. Segnale importante in ottica iridata.

Ferrari: Ampiamente il miglior weekend da almeno un anno e mezzo a questa parte dal punto di vista prestazionale per la scuderia di Maranello. Macchina competitiva sia sul giro secco che sul passo gara, senza il problema di Leclerc sarebbe arrivato probabilmente un doppio podio.

Lando Norris: Dopo un weekend opaco a Barcellona, il britannico sale nuovamente di colpi e riporta la McLaren sul podio. Si toglie la soddisfazione personale di doppiare il compagno di squadra Daniel Ricciardo e balza nuovamente al 3° posto della classifica generale.

Sebastian Vettel: Fine settimana estremamente positivo culminato con una gara magistrale, in cui sorpassa Hamilton e Gasly con un overcut perfetto trascinando l’Aston Martin in quinta piazza a Monaco. Eletto “Driver of the day” dai fan di tutto il mondo, primo vero squillo di Seb in questa sua nuova avventura.

Alfa Romeo: Tutti i motorizzati Ferrari hanno fatto un deciso passo avanti prestazionale sulla pista monegasca, a causa di un lay-out che appiattisce i gap tra le varie power-unit. Con una strategia ottimale Giovinazzi sarebbe potuto arrivare anche ottavo, ma il bilancio è comunque positivo per la prima top10 in gara dell’anno.

BOCCIATI

Mercedes: Weekend nato male e finito peggio. In generale le Frecce d’Argento (soprattutto Lewis Hamilton) non hanno mai brillato durante il fine settimana monegasco, poi è arrivato il problema al pit-stop di Valtteri Bottas che ha reso di fatto il GP completamente fallimentare. Dopo cinque gare i campioni in carica devono inseguire in entrambe le classifiche generali.

Fernando Alonso: Quarta sconfitta di seguito in qualifica nel confronto diretto con il compagno di squadra Esteban Ocon, che poi porta l’Alpine in zona punti al 9° posto con una buona gara. Domenica discreta per lo spagnolo, che ha però compromesso tutto al sabato con una qualifica disastrosa.

Daniel Ricciardo: A Barcellona sembrava essere arrivata la svolta nel processo di adattamento alla nuova macchina, ma l’australiano è tornato a soffrire parecchio specialmente sul giro secco pagando pesantemente dazio rispetto al teammate Norris, addirittura 3° a fine GP. Urge un cambio di passo nelle prossime settimane.

Yuki Tsunoda: Il giapponese ha sicuramente più alibi rispetto agli ultimi due nomi citati, ma i giovani piloti in orbita Red Bull non hanno troppo tempo da perdere per dimostrare di poter ambire al posto di compagno di Verstappen. Il rookie nipponico ha faticato per tutto il weekend rispetto a Gasly, ma Montecarlo è una storia a sé. Prossime gare già importanti per lui.

