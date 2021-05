F1, GP Spagna 2021: orario gara gratis e in chiaro. Programma TV8

Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche del Montmelò, è già tempo di pensare a domani, quando assisteremo al Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno.

Sul tracciato catalano vivremo il nuovo capitolo della sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen? I due grandi rivali partiranno l’uno a fianco all’altro in prima fila, per festeggiare nel meglio la 100esima pole position della carriera dell’inglese. In seconda fila Valtteri Bottas e un ottimo Charles Leclerc, in grado di sopravanzare Esteban Ocon, Carlos Sainz ed un deluso Sergio Perez.

Sarà una gara tattica e nelle quale le gomme faranno la differenza, dato che i sorpassi saranno davvero difficili da trovare, e lo si potrà fare quasi esclusivamente in curva 1, dato che curva 10 è stata modificata e non permetterà grandi attacchi.

IN TV – Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) mentre TV8 (121 Sky e 8 dgt) proporrà in chiaro la gara.

In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV

OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale della domenica di Barcellona.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – F1

Domenica 9 maggio

Ore 15:00 Gran Premio di Spagna – diretta su TV8, Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Repliche su Sky Sport F1 (207): ore 18.00, 20.00, 22.00 e 00.30

Replica su Sky Sport Collection (205): ore 23.30

Foto: Lapresse