Non siete stati in grado di seguire in diretta le fasi iniziali del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021? Per sopperire a questa mancanza, come sempre, non mancherà una vasta gamma di repliche sui canali di Sky Sport, mentre in chiaro TV8 ha trasmesso la diretta della gara.

Sul tracciato del Montmelò è andato in scena il quarto capitolo stagionale, su una pista molto indicativa a livello di layout e prestazioni, sulla quale non si vince per caso. Chi l’avrà spuntata? Prima della partenza, in classifica generale comandava il sette volte campione del mondo con 69 punti contro i 61 di Max Verstappen. Terzo Lando Norris con 37 punti, quindi Valtteri Bottas quarto a 32 e Charles Leclerc quinto con 28 punti, a +6 su Sergio Perez.

IN TV – Il Gran Premio di Spagna è stato trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) mentre TV8 (121 Sky e 8 dgt) ha proposto in chiaro la gara. In streaming su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport garantisce la DIRETTA LIVE testuale della domenica di Barcellona. Di seguito tutti gli orari con le repliche della gara del Montmelò.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – F1

Domenica 9 maggio

Ore 15:00 Gran Premio di Spagna – diretta su TV8, Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Repliche su Sky Sport F1 (207): ore 18.00, 20.00, 22.00 e 00.30

Replica su Sky Sport Collection (205): ore 23.30

