Simon Yates esprime il proprio parere sul Giro d’Italia 2021 durante l’ultimo giorno di riposto. Il britannico si trova al momento al quinto posto della classifica generale con 04 minuti e 20 secondi di margine sul colombiano Egan Bernal (Ineos).

Il capitano della Team BikeExchange si prepara a dare battaglia per un posto sul podio, un obiettivo che sembra alla portata dell’inglese. Yates ha dichiarato ai microfoni di ‘Cyclingnews.com’: “Conquistare il Giro d’Italia sarà molto difficile. Ci vorrebbe qualcosa di molto speciale ed inaspettato per vincere. Se questa possibilità dovesse arrivare, cercherò di coglierla. Lotterò per il podio il più a lungo possibile”.

Simon ha continuato dicendo: “Penso che il podio non sia ancora così lontano e sono solo a due secondi dal quarto. Per me non è una brutta prestazione. C’è ancora molto da lottare da domani fino a Milano. Spero di poter fare la differenza e salire sul podio”.

Il 28enne ha chiuso affermando: “Avrei preferito essere un po’ più vicino a quei ragazzi che stanno lottando per il podio, ma ho fatto del mio meglio ed è tutto quello che posso fare. Non sono stato il migliore con il freddo quest’anno. Sto facendo del mio meglio”.

Foto: LaPresse