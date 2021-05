L’UAE Team Emirates e Felix Groß hanno siglato un contratto che consentirà al giovane talento tedesco di vestire, per i prossimi tre anni, i colori della formazione emiratina. Il 22enne di Feuchtwangen inizierà a correre come stagista in UAE già al termine delle Olimpiadi di Tokyo; appuntamento su cui ha puntato molto assieme alla Federazione Ciclistica della Germania.

Groß infatti, al momento militante nella categoria Continental, ha principalmente gareggiato su pista tra gli juniores e gli Under 23. Le sue principali affermazioni sono giunte nel 2020, anno in cui, ai Campionati Europei su pista Under 23 disputati a Fiorenzuola d’Arda, si è imposto nelle gare di inseguimento individuale e nel chilometro da fermo, oltre ad aver conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre.

Tramite un comunicato stampa della sua nuova formazione, Felix Groß ha espresso tutta la sua fierezza per questo grandissimo salto tra i professionisti: “Non trovo quasi le parole per descrivere quanto sia felice. La possibilità di correre per una squadra di questo livello è qualcosa che non avrei mai creduto possibile. Ho gareggiato in pista per molti anni, ritengo di poter ottenere buoni successi anche su strada. Sento di trovarmi nel posto giusto, quindi non vedo l’ora di indossare la maglia dell’UAE Team Emirates. Ho avuto il primo contatto con l’UAE Team Emirates dopo i miei successi ottenuti a Fiorenzuola”.

“Da quel momento, ho partecipato a gennaio al ritiro della squadra ad Abu Dhabi, ho effettuato alcuni test e mi sono confrontato con il team, sempre con la speranza che il grande sogno di far parte di una squadra World Tour diventasse realtà: ora è tutto vero. Guardo con impazienza ciò che mi attende in questa nuova sfida, sapendo che potrò far valere su strada alcune delle abilità che ho sviluppato gareggiando su pista. So bene che all’inizio avrò molto da imparare e tanta esperienza da accumulare. Sono entusiasta per la prospettiva di ciò che mi riserverà la prossima stagione, ovvero la possibilità di unirmi all’UAE Team Emirates, ma prima mi concentrerò, con il supporto della Federazione Ciclistica della Germania, sull’appuntamento dei Giochi Olimpici”.

In conclusione, Joxean Matxin Fernandez, team manager della formazione, ha dichiarato quanto segue: “Felix è un giovane atleta di talento ed è un corridore di prima fascia su pista: ci auguriamo di potergli dare il giusto supporto per effettuare una transizione di successo verso la strada. Ha vissuto con la nostra squadra l’esperienza del ritiro di inizio anno negli Emirati Arabi Uniti, occasione nella quale ci ha notevolmente impressionato per le sue qualità e il suo atteggiamento. Intravediamo grandi potenzialità e siamo felici che Felix avrà modo di correre con noi già come stagista dopo le Olimpiadi”.

Foto: comunicato stampa UAE Team Emirates