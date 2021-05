Il Giro d’Italia 2021 perde l’australiano Jai Hindley. L’alfiere del Team DSM rinuncia alla competizione italiana alla viglia dell’impegnativa tappa odierna da Cittadella al Monte Zoncolan, la più impegnativa della seconda settimana.

Il secondo classificato dell’edizione 2020 ha tagliato il traguardo di Verona ieri al 25° posto della graduatoria generale con un gap di 17 minuti e 42 secondi dal colombiano Egan Bernal. Il nativo di Perth vanta un 27° posto come miglior risultato nell’edizione 2021 del Giro, prestazione ottenuta all’arrivo di Campo Felice durante la nona frazione.

Hindley ha rilasciato una dichiarazione attraverso un comunicato stampa poco prima dell’impegno odierno: “Ovviamente non volevo terminare il Giro in questo modo. La squadra si è davvero impegnata molto per provare ad aiutarmi, ma la situazione non sta migliorando e non posso davvero continuare”.

L’australiano ha chiuso dicendo: “Sono molto deluso, ho lavorato duramente per essere qui e lottare per un posto sul podio per il team, ma non c’è altra opzione. Continuerò a tifare per la squadra da casa, spero di poter tornare presto in azione”.

Foto: LaPresse