Ciclismo, Emanuel Buchmann prolunga il suo contratto con la Bora-Hansgrohe fino al 2024

Il tedesco Emanuel Buchmann, che sarà il capitano della Bora-Hansgrohe al Giro d’Italia, ha rinnovato oggi il suo contratto con il sodalizio teutonico. Buchmann continuerà a vestire la casacca del team diretto da Ralph Denk fino al 2024. Buchmann, due anni fa, fu addirittura quarto al Tour de France, ma di recente, a causa di alcuni problemi fisici, non è più riuscito a trovare il colpo di pedale del 2019. La Bora, tuttavia, ha deciso di continuare a dargli fiducia nella speranza che possa tornare a essere protagonista sui grandi palcoscenici a partire proprio dalla Corsa Rosa che inizierà sabato.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Buchmann sul suo rinnovo: “La Bora è la squadra perfetta per me, potrei continuare a correre qua per altri dieci anni. L’anno scorso è stato complicato per me, ma i vertici del team mi sono sempre stati vicini e questo mi ha fatto molto piacere. Abbiamo un grande obiettivo a lungo termine che è il podio al Tour de France e continuremo a lavorare insieme per riuscire a raggiungerlo. Devo ringraziare soprattutto il proprietario della Bora Willi Bruckbauer e il team manager Ralph Denk per il modo in cui mi hanno supportato nel corso degli anni“.

Queste, invece, le dichiarazioni di Ralph Denk: “Buchmann è con noi dal 2015 ed è migliorato di stagione in stagione. L’anno scorso abbiamo avuto una battuta d’arresto, ma questo è servito solo a renderci più forti. Ci aspettiamo che riesca a fare un grande Giro d’Italia in questo 2021 e, dall’anno prossimo, torneremo a pensare al Tour de France, sperando che disegnino tracciati più adatti alle sue caratteristiche“.

