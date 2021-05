Ciclismo: a rischio i Campionati Europei su Pista di Minsk

Rischiano di cambiare data i Campionati Europei su Pista, in programma dal 23 al 27 giugno a Minsk. L’Union Européenne de Cyclisme (UEC) sta prendendo tempo e valutando attentamente quanto sta succedendo a livello internazionale.

In occasione del prossimo direttivo del 27 maggio ci sarà una comunicazione ufficiale e nessun commento verrà rilasciato prima di questa data. La situazione è in evoluzione e non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito.

Il problema è sorto dopo il dirottamento avvenuto ieri di un aereo di linea da Atene (Grecia) a Vilnius (Lituania) con 100 persone a bordo. Il mezzo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza che ha portato all’arresto del giornalista indipendente in esilio Raman Protasevich.

Resta dunque un punto di domanda sull’evento ciclistico, una manifestazione che nel 2020 si è tenuta in Bulgaria nella città di Plovdiv. Non ci sono al momento delle possibili sedi alternative per un campionato che precede di circa due mesi i Giochi Olimpici di Tokyo.

Foto: LaPresse