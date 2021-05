Il giovane tennista azzurro Giulio Zeppieri si è reso protagonista di un episodio a dir poco increscioso al Challenger Roma. Il diciannovenne romano, al termine della sconfitta patita per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, quest’anno protagonista di una sensazionale vittoria all’ATP 250 di Cordoba, si è messo a litigare con l’arbitro e la discussione è rapidamente degenerata.

“Ti ammazzo, vieni qui se hai le palle”. Queste le parole con cui Zeppieri si è rivolto all’arbitro, il quale, tuttavia, non ha raccolto la provocazione invitando, semplicemente, il giovane tennista a pensare prima di parlare. Il tutto, ad ogni modo, pare si sia sgonfiato nei minuti seguenti.

Il Challenger Roma è un tradizionale appuntamento per Foro Italico che, quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stato posticipato di una settimana rispetto alla sua classica posizione in calendario. Zeppieri e Cerundolo sono praticamente coetanei, essendo ambedue nati sul finire del 2001, e l’azzurro sicuramente sentiva la sfida e non ha digerito la netta sconfitta per 6-3, 6-0. Questo, però, non giustifica in alcun modo la sua reazione a dir poco esagerata. Di seguito il video dell’episodio.

Heated discussion between chair umpire and Zeppieri after match:

Umpire “Stop, stop, stop. I am not taking it personally but think before speak”

Zeppieri “Do you want to argue? Come out (of the court) and I will kill you, come out if you have balls” pic.twitter.com/dG4ue6FFvY

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) April 30, 2021