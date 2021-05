Canelo Alvarez-Saunders oggi: orario, tv, programma, streaming Mondiale WBA, WBO e WBC supermedi

Oggi, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio, andrà in scena il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi. Sul ring di Arlington (USA) si affronteranno Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders. Il messicano metterà in palio le cinture WBA e WBC, il britannico la corona WBO. Canelo partirà con i favori del pronostico ma dovrà vedersela con un avversario di grandissimo rilievo e dotato di importanti mezzi tecnici.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi. Gli orari sono italiani, ad Arlington sono indietro sei ore rispetto a noi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CANELO ALVAREZ-BILLY JOE SAUNDERS, MONDIALE PESI SUPERMEDI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 9 MAGGIO:

05.00 (circa) Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders

In precedenza si disputerano i seguenti match, nell’ordine, a partire dalle ore 02.00 italiane:

Christian Alan Gomez Duran vs (avversario da definire), 8 round (pesi welter)

Kelvin Davis vs Jan Marsalek, 6 round (pesi welter)

Keyshawn Davis vs Josè Antonio Meza, 6 round (pesi leggeri)

Marc Castro vs Irving Macias Castillo, 8 round (pesi piuma)

Frank Sanchez vs Nagy Aguilera, distanza da definire (pesi massimi)

Kieron Conway vs Souleymane Cissokho, 12 round (pesi super welter, per l’intercontinentale WBA)

Elwin Soto vs Katsunari Takayama, 12 round (pesi mosca leggeri, per il Mondiale WBO)

CANELO ALVAREZ-BILLY JOE SAUNDERS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

