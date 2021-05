Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, il Mondiale dei Re: battaglia per la riunificazione dei supermedi

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders, uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione. Quando sale sul ring il fuoriclasse messicano, ritenuto il miglior pugile pound for pound al mondo, ci si aspetta sempre qualche magia e un grande show. A maggior ragione se il rivale di turno è estremamente quotato e se il match in questione vale una riunificazione del titolo mondiale (anche se parziale). Il fenomeno di Guadalajara metterà in palio le sue cinture WBA e WBC dei pesi supermedi, il britannico servirà sul piatto la sua corona WBO: chi vincerà la contesa diventerà Campione del Mondo per tre sigle e potrebbe intavolare una trattativa con Caleb Plant (iridato per la IBF).

In attesa del match del secolo tra Anthony Joshua e Tyson Fury per la corona totale dei pesi massimi, aspettando i grandi ritorni sul ring delle leggende Evander Holyfield e Mike Tyson, il confronto che andrà in scena sabato 8 maggio ad Arlington (Texas, USA) si preannuncia decisamente spettacolare e divertente. Si sfideranno due atleti dall’indubbia caratura tecnica, dotati di ottima velocità, precisione dei colpi, destrezza e indubbia personalità. Il pronostico pende dalla parte di Canelo Alvarez, il quale è però ben consapevole che non può permettersi di sottovalutare un avversario decisamente ostico e competitivo.

Il 30enne, che vanta un record personale di 55 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, è chiamato alla seconda difesa dei titoli di questa categoria, visto che lo scorso 27 febbraio aveva steso il modesto turco Avni Yildirim al terzo round dopo essersi imposto per decisione unanime contro il britannico Callum Smith il 19 dicembre.

Il ribattezzato Superb, invece, è imbattuto: 30 successi in altrettanti incontri disputati. Il 31enne è Campione del Mondo WBO dal 18 maggio 2019, quando liquidò il tedesco Shefat Isufi, e poi difese il titolo in due occasioni: nel 2019 contro l’argentino Marcelo Esteban Coceres, il 4 dicembre 2020 contro il connazionale Martin Murray. Va segnalato che è stato anche iridato dei medi tra il 2015 e il 2017, poi ha deciso di salire di categoria.

Quanti soldi guadagnano il messicano e il britannico per il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi? 35 milioni di dollari per Canelo Alvarez, 5 milioni di dollari per Billy Joe Saunders.