L’Italia di Roberto Mancini scenderà domani in campo contro San Marino per un’amichevole importante per capire le condizioni degli azzurri in vista dell’imminente inizio degli Europei 2021, previsto l’11 giugno a Roma contro la Turchia.

La Nazionale si presenta all’appuntamento con grande convinzione. La gestione dell’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City ha portato questa squadra a completare un percorso netto nelle qualificazioni europee, a centrare la Final Four di Nations League e appunto a iniziare nel migliore dei modi anche l’avventura delle “quali” alla fase finale della rassegna iridata in Qatar. Grazie a questi riscontri, la serie di partite utili è salita a 25 (20 vittorie e 5 pareggi), eguagliando l’Italia di Marcello Lippi, che tra il 2004 e il 2006 collezionò 25 gare senza sconfitte, mentre il record appartiene alla Nazionale guidata da Vittorio Pozzo, capace tra il 1935 e il 1939 di raggiungere i 30 risultati utili consecutivi.

L’Italia ha vinto le prime 3 gare di qualificazione ai Mondiali per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nelle qualificazioni delle rassegne iridate del 1978, 1982 e 1998. A queste statistiche, va aggiunto che la formazione del Bel Paese ha vinto 8 delle ultime 10 gare in tutte le competizioni (2N), segnando 22 gol e subendone solo uno nel parziale.

Numeri importanti che danno quindi fiducia. Ne è convinto Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e figura assai esperta del reparto arretrato azzurro: “Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo con grande umiltà sapendo che possiamo ambire a grandi risultati. Sogniamo di giocarci la vittoria degli Europei, ma non deve essere un’ossessione. Al contrario, è uno stimolo per far vedere a tutti di cosa siamo capaci“, le parole di Chiellini.

A questo punto non resta che far seguire alle parole i fatti e già dal test di domani sera capiremo qualcosa delle idee di Mancini.

