La parola d’ordine è: mediazione. Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato chiaro ai microfoni di Radio Anch’io Sport sul progetto Super Lega che vede tra i club coinvolti la Juventus e il contenzioso con l’Uefa è decisamente aperto.

“Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91. Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di non superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all’anno per il 2022-23“, le considerazioni di Gravina.

Dunque, è necessario rispettare le regole: “Chi non rispetta i principi a cui bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, affermati dalla Carta Olimpica e poi riportati dagli statuti delle federazioni nazionali e internazionali. Sono principi chiari, in cui viene stabilita l’esclusività della gestione dello sport. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, non fa bene ad alcuni club: mi auguro che nel giro di pochissimo, magari qualche ora, ci possa essere la fine di questa lotta tra la UEFA e i grandi club”.

Si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

