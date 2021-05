Boxe, Canelo-Saunders: record di spettatori! Oltre 70000 persone, battuto Mohamed Ali!

A partire dalle 02.00 della prossima notte italiana si disputerà sul ring di Arlington (USA) una serie di incontri fino all’attesissimo match dei pesi supermedi, valido per il Mondiale WBA, WBO, WBC, tra Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders. Il primo metterà in palio le cinture WBA e WBC, il secondo il titolo WBO.

Guarda in streaming live Canelo-Saunders su DAZN

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport“, il match, che riunificherà le tre corone, andrà in scena nello stadio dei Dallas Cowboys, in Texas, davanti a 70000 spettatori, una cifra davvero elevatissima, se si pensa al momento storico che stiamo vivendo.

Sono stati infatti staccati 65000 tagliandi per l’occasione, mentre altri 5000 spettatori godranno di ulteriori posti privilegiati: in realtà il combattimento sarà indoor, in quanto il tetto dello stadio verrà chiuso, dunque si può parlare di record. Il precedente primato apparteneva al match tra Ali e Spinks del 1978, andato in scena al Superdome di New Orleans davanti a 63352 persone.

Saunders ha dichiarato alla vigilia: “Sono qui per vincere, Canelo è amato da metà Messico e odiato dall’altra metà: io farò felici i secondi“. Alvarez ha parlato invece ai suoi tifosi: “Sono davvero grato per la risposta della gente, la boxe diventa lo sport che riporta tutto alla normalità. Saunders è un grande combattente, ma questa è solo un’altra pratica da sbrigare“.

ELENCO INCONTRI

A partire dalle 02.00 della notte italiana, si disputeranno i seguenti match:

Christian Alan Gomez Duran vs (avversario da definire), 8 round (pesi welter)

Kelvin Davis vs Jan Marsalek, 6 round (pesi welter)

Keyshawn Davis vs Josè Antonio Meza, 6 round (pesi leggeri)

Marc Castro vs Irving Macias Castillo, 8 round (pesi piuma)

Frank Sanchez vs Nagy Aguilera, distanza da definire (pesi massimi)

Kieron Conway vs Souleymane Cissokho, 12 round (pesi super welter, per l’intercontinentale WBA)

Elwin Soto vs Katsunari Takayama, 12 round (pesi mosca leggeri, per il Mondiale WBO)

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders (pesi supermedi, Mondiale WBA, WBO, WBC)

Foto: LaPresse / Olycom