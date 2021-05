Soddisfazione totale, quella di Canelo Alvarez, dopo aver battuto Billy Joe Saunders (finito peraltro in ospedale dopo la propria sconfitta a causa delle menomazioni all’occhio subite nel combattimento) per KO tecnico all’8° round. Il messicano detiene ora tre corone iridate e gliene resta solo una da conquistare.

Queste le sue parole a bordo ring: “Era difficile, ma non come me l’aspettavo, avevo detto che si sarebbe sviluppata verso il 7°-8° round. Ed è quello che è successo. Non pensavo che Saunders, nei round di mezzo, li stesse vincendo. Come ho detto, stavo vincendo ripresa dopo ripresa“.

Sulla reazione dopo che Saunders non si è ripreso: “La verità è che lo sapevo, che non si sarebbe alzato”. E poi: “Ho il miglior allenatore. E’ il migliore che potrei avere. Quello che dice io lo faccio, così mi preparo“.

E poi arriva la sfida a Caleb Plant: “Sì, c’è lui per l’ultima cintura. Sto arrivando. Sto arrivando, amico mio“. E ancora: “Voglio dare ai fan, e alla gente in Messico, il miglior combattimento della storia“.

E poi un ringraziamento alle persone, che non sono solo le 70.000 giunte ad Arlington: “E’ molto difficile spiegare il sentimento che provo per la gente, quello che mi da e la motivazione per continuare, per voi. Dico grazie a tutti voi, di cuore“. E infine, l’appuntamento a settembre.