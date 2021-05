Basket, Serie A 2021: ultima giornata, alle spalle di Milano è tutto da decidere

Si disputa lunedì sera, con palla a due per tutti alle 20.45, l’ultimo turno della stagione regolare della Serie A 2020-2021 di basket. E dopo il recupero di ieri sera che ha visto Trento battere Brindisi sono solo due le certezze che ci aspettano in chiave playoff. Per il resto tutto è ancora da scrivere.

Partiamo dall’Olimpia Milano, ormai matematicamente prima. Comunque vada lunedì, infatti, i ragazzi di Ettore Messina non possono essere raggiunti dalle inseguitrici, ma la sfida contro Cremona resta importante. La Vanoli, infatti, è attualmente nona a due punti da Trento e, dunque, fuori dai quarti di finale. Ma battendo Milano i ragazzi di Paolo Galbiati tornerebbero in corsa e dovrebbero affidarsi ai risultati sugli altri campi per conquistare i playoff.

Per farlo, però, Trento deve perdere in casa della Virtus Bologna. Sarà una sfida interessantissima, perché anche la squadra di Sasha Djordjevic scenderà sul parquet con tanto in palio. Se i playoff sono certi, gli emiliani sono in piena corsa per il secondo posto, per il quale sono in ballo ben quattro squadre. Bologna è a pari punti con Brindisi e ha due punti da difendere su Sassari e Venezia e tutte e quattro le squadre possono chiudere al secondo posto, con tutte che vogliono evitare soprattutto la quarta piazza che significa una possibile semifinale contro l’armata di Milano.

Corsa per il secondo posto che per Brindisi passa dalla sfida interna contro Varese, mentre Sassari farà visita alla già retrocessa Cantù e Venezia sarà impegnata a Reggio Emilia. Tre avversarie che ormai non hanno più nulla da dire al campionato e dunque le tre formazioni non potranno permettersi passi falsi. Al momento la classifica per la piazza d’onore dietro Milano vede Brindisi davanti alla Virtus Bologna, poi seguono Sassari e Venezia.

Al sesto posto c’è Treviso e per i veneti non cambierà nulla dopo quest’ultima giornata, con la formazione che non scende in campo per il suo turno di riposo. Alle sue spalle c’è Trieste, settima, che può venir superata da Trento se la Dolomiti Energia vincesse a Bologna e i friulani dovessero perdere in casa contro una Fortitudo Bologna ormai fuori dai giochi.

Credits: Ciamillo