Autentico opening game di tutto ciò che non è girone C del campionato italiano di baseball (Serie A1), il derby di Nettuno è appannaggio del BC 1945 nei confronti dell’Academy, per un confronto che verrà replicato nel giro di ventiquattr’ore allo Steno Borghese.

12-2 in favore del BC 1945: questo il risultato della prima sfida, che è stata anticipata da un minuto di silenzio per ricordare due grandi nomi legati all’Italia: Enrico Obletter e Bill Holmberg, che nei loro diversi ruoli sono stati fondamentali.

Nella sostanza, il confronto è un dominio del BC 1945 fin dall’inizio: nel secondo inning è gia 3-0 con Mercuri che gira la mazza per consegnare questo vantaggio, e nel quarto arriva il 6-0 con Sellaroli e Lino (doppio per quest’ultimo). Nella quinta ripresa il 2003 Federico Ricci dell’Academy riesce in qualcosa di notevole: gira bene la mazza sul lancio di Pizziconi e trasforma il tutto nel suo primo fuoricampo in A. Il secondo punto arriva poco dopo, ma da quel momento è solo aria di 1945.

Scerrato, Giordani, Sellaroli e Ambrosino portano il punteggio sul 10-2 nella parte bassa del quinto inning, nel settimo Lino e Mazzanti chiudono la questione sul 12-2 per manifesta. Da sottolineare comunque come i giovani dell’Academy non abbiano demeritato, facendosi spesso aggressivi e mancando a volte non di tanto l’obiettivo di realizzare altri punti.

