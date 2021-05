Baseball, Serie A 2021: San Marino sola in testa, a Torino e Ronchi i derby della seconda giornata

Seconda giornata di gare nella Serie A di baseball 2021, che ha visto la T&A San Marino rimanere da sola in vetta al girone G, sconfiggendo per 10-3 in trasferta i Lancers Lastra a Signa, in una partita dove i ragazzi del Titano hanno messo a segno 16 valide, tre delle quali arrivate da Giovanni Garbella, autore di un fuoricampo. Sconfitta invece per la Bbc Ecopolis Grosseto, caduta contro la Fiorentina per 2-1 in gara 2, dopo aver conquistato il primo incontro per 11-3.

I Campidonico Grizzlies Torino hanno fatto loro il derby su Settimo Torinese, conquistando due vittorie per 5-2 e 5-3, mentre Comcor Modena e Fontana Sala Baganza si sono spartite la posta in palio, con i parziali di 4-3 e 2-3. Nel girone D, quello della UnipolSai Bologna, la Tecnovap Verona si è ampiamente riscattata dopo il primo fine settimana, sconfiggendo due volte Bolzano per 3-9, 0-12.

Prosegue la marcia di Godo, sul 4-0, dopo le vittorie per 3-2 e 8-1 sulla Longbridge Bologna, mentre i New Black Panthers Ronchi si sono imposti per un doppio 8-1 nel derby su Cervignano. Un solo match disputato nel girone H, dove i Red Sox Paternò hanno superato 5-4 la Nettuno Academy.

I risultati di giornata:

Gir. A: Campidonico Grizzlies Torino-Settimo Torinese 5-3, 5-2; domenica Milano-Parmaclima. Class. Parma 1000 (2 vinte-0 perse), Torino (2-2) e Milano (1-1) 500; Settimo 250 (1-3).

Gir. B: domenica Cagliari-Senago. Riposa Brescia Class. Senago e Brescia 1-1, Cagliari 0-0.

Gir. C (4° turno): Comcor Modena-Fontana Sala Baganza 4-3, 2-3; domenica Ciemme Oltretorrente-Farma Crocetta Parma. Riposa Collecchio Class. Crocetta e Collecchio 667 (4-2); Modena 600 (3-2); Sala Baganza 400 (2-3), Oltretorrente 0-4.

Gir. D: Bolzano-Tecnovap Verona 3-9, 0-12 (7°); domenica Castelfranco Veneto-UnipolSai Bologna. Class. Bologna 1000 (2-0); Bolzano e Verona 500 (2-2); Castelfranco 0-2.

Gir. E: domenica Hotsand Macerata-Rovigo, Athletics Bologna-Erba Vita Rimini. Class. Macerata 2-0; Athletics e Rovigo 1-1; Rimini 0-2.

Gir. F: Longbridge Bologna-Godo 2-3, 1-8, New Black Panthers Ronchi-Cervignano 8-1, 8-1. Class. Godo 1000 (4-0); Ronchi 500 (2-2); Cervignano e Longbridge 250 (1-3).

Gir. G: Fiorentina-Ecopolis Bbc Grosseto 3-11, 2-1; Lancers Lastra a Signa-T&A San Marino 3-10, domenica gara2. Class. San Marino 1000 (3-0); Grosseto 750 (3-1); Fiorentina 250 (1-3); Lancers 0 (0-3).

Gir. H: Nettuno Academy-Red Sox Paternò 4-5;domenica Wiplanet Montefiascone-Nettuno Bc, Class. Paternò (3-0) e Nettuno Bc (2-0) 100; Montefiascone (0-2) e Nettuno Academy 0 (0-3).

Foto: FIBS