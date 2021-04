WTA Madrid 2021: Svitolina spreca sei match point e Teichmann la elimina. Forfait Muguruza, avanti Barty e Swiatek

Prima ancora di cominciare, il WTA 1000 di Madrid perde una delle sue protagoniste più attese: Garbine Muguruza, infatti, è costretta a dare forfait per i postumi ancora non riacutizzati dell’infortunio alla coscia subito a Charleston. Avrebbe dovuto affrontare l’americana Sloane Stephens, che in questo modo si è trovata di fronte la montenegrina Danka Kovinic, battuta 6-4 6-1.

La maggior sorpresa della giornata è invece l’uscita di scena dell’ucraina Elina Svitolina, eliminata dopo aver sprecato un break di vantaggio nel secondo set e ben due nel terzo, oltre a sei match point, contro la svizzera Jil Teichmann, alla fine vincitrice per 2-6 6-4 7-6(5). Sarà lei a sfidare la spagnola Paula Badosa, unica del suo Paese impegnata oggi e vittoriosa sulla ceca Barbora Krejcikova (6-1 7-5).

Non vi sono altre particolari sorprese, anzi le big vanno generalmente avanti senza particolari problemi: quarta vittoria per la numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, sull’americana Shelby Rogers (6-2 6-1), e procede verso lo scontro ferale agli ottavi anche la polacca Iga Swiatek, in grado di demolire l’americana Alison Riske con un doppio 6-1.

Tolta Svitolina-Teichmann, nessuna partita finisce in tre set, ed è una sola quella che termina per ritiro: il derby ceco tra Petra Kvitova e Marie Bouzkova, con quest’ultima costretta ad alzare bandiera bianca sul 6-2 2-3 per la tre volte vincitrice del torneo.

WTA 1000 MADRID: I RISULTATI DI OGGI

Barty (AUS) (1)-Rogers (USA) 6-2 6-1

Zidansek (SLO)-Hsieh (TPE) 6-2 6-4

Siegemund (GER)-Kozlova (UKR) 6-4 6-2

Swiatek (POL) (14)-Riske (USA) 6-1 6-1

Kvitova (9) (CZE)-Bouzkova (CZE) 6-2 2-3 rit.

Kerber (GER)-Vondrousova (CZE) 7-6(5) 6-1

Kudermetova (RUS)-Vesnina (RUS) 6-1 6-4

Bertens (NED) (7)-Kasintseva (AND) 6-4 6-0

Teichmann (SUI)-Svitolina (UKR) (4) 2-6 6-4 7-6(5)

Badosa (ESP)-Krejcikova (CZE) 6-1 7-5

Sevastova (LAT)-Bogdan (ROU) 6-0 6-3

Konta (GBR) (15)-Putintseva (KAZ) 6-4 6-2

Stephens (USA)-Kovinic (MNE) 6-4 6-1

Jabeur (TUN)-Shvedova (KAZ) 6-2 6-3

Pera (USA)-Martic (CRO) 6-3 6-2

Bencic (SUI) (8)-Mladenovic (FRA) 6-4 6-2

Foto: LaPresse