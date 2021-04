VIDEO Masters Augusta 2021: highlights e sintesi del terzo giro. Buca in uno di Corey Conners, Matsuyama vola

Il terzo giro del Masters 2021 potrebbe aver rivelato un serissimo candidato alla vittoria. Si tratta di Hideki Matsuyama: il giapponese, con un -7 senza nessun bogey, è ora leader a -11 con quattro colpi di vantaggio sul resto della concorrenza, a partire dal quartetto di lingua inglese, ma di nazionalità variegata, formato da Justin Rose, Marc Leishman, Xander Schauffele e Will Zalatoris.

Altro protagonista di una terza giornata interrotta per poco più di un’ora dalla pioggia è stato Corey Conners. Il canadese è stato infatti il secondo giocatore in questa edizione a trovare la buca in uno, dopo che l’inglese Tommy Fleetwood lo aveva già fatto durante il giro d’apertura.

I sogni di vittoria sembrano riservati, al netto delle loro possibilità, ai sei citati e all’americano Jordan Spieth, a -5: per gli altri la distanza appare eccessiva, e in particolare il discorso si applica a Justin Thomas. Sembra ormai utopia per lui acchiappare in un sol colpo la Green Jacket e il numero 1 del mondo.

Buon recupero di Francesco Molinari, a lungo il migliore di giornata assieme a Phil Mickelson con il suo -3 che lo riporta al 21° posto. Che “Chicco” stesse bene si sapeva: l’aver evitato il taglio dopo il triplo bogey alla 4 del secondo giro e la valida performance di ieri ne sono ulteriore prova. Oggi prenderà il via proprio assieme a “Lefty” alle 18:50 italiane.

MASTERS 2021: IL MEGLIO DEL TERZO GIRO

IL -7 DI HIDEKI MATSUYAMA

LA BUCA IN UNO DI COREY CONNERS

TUTTI GLI EAGLE DEL TERZO GIRO

PHIL MICKELSON ALLA RISCOSSA

BILLY HORSCHEL SALVA IL PAR ALLA 13

