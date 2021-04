Giornata di annunci quella per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali. L’ex fuoriclasse della scherma, visto l’incarico ricevuto, si è attivata per trovare delle soluzioni e l’ok da parte del Governo in merito all’apertura dell’Olimpico di Roma (almeno il 25% della capienza) in vista degli Europei di calcio è una buona notizia.

Vezzali è stata ricevuta questo pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnata dall’olimpionica e membro onorario Cio Manuela Di Centa: “Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E’ la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che l’11 giugno possa essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo“, le sue parole (fonte: Ansa).

“Stiamo lavorando per far ripartire lo sport che è la sesta industria italiana. Le palestre, le piscine, i centri sportivi e tutti i luoghi di sport sono motori propulsori per il benessere psicofisico degli italiani e sulla loro riapertura stiamo impegnandoci, lavorando sia sui sostegni che sulla ripartenza“, ha aggiunto il sottosegretario con delega allo Sport.

In merito all’incontro con il Presidente Mattarella, ha aggiunto: “Personalmente ho assicurato al Capo dello Stato che farò di tutto per far ripartire lo sport e sostenerlo. Mi ha chiesto di essere come in pedana: ho assicurato che utilizzerò fioretto e scelta di tempo, per far vincere lo sport“.

