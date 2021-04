E’ stato un Simon Yates estremamente brillante quello che ha confermato la leadership al Tour of the Alps 2021 al termine della quarta tappa. Il britannico ha controllato alla grande la corsa dettando il ritmo nell’ultima salita. Nel finale si è dovuto arrendere solo all’acuto di Pello Bilbao che ha conquistato la frazione.

“Non direi che ero il più forte sulla salita finale. Vlasov è rimasto con me. Mi ha aiutato a fare il passo sulla salita finale. Penso che Bilbao sia quel corridore con cui non vuoi mai arrivare insieme a giocarti la vittoria, perché è molto veloce. È anche un ottimo discesista. Il risultato è quello che è, ho fatto il meglio che potevo. In discesa ho provato ad andare veloce, ma Bilbao è uno dei migliori discesisti. È difficile mantenere un gap su di lui. La classifica generale non è chiusa, non si può mai dire fino alla fine. Penso di saperlo più di tutti. Proviamo a stare calmi e vediamo cosa succede domani”.

Il leader della generale, come riporta cyclingpro, analizza così la frazione odierna: “Oggi è stata una giornata dura, c’è voluto un po’ perché si formasse la fuga. Nella seconda parte non ho potuto abbassare la guardia, non sai mai quando sei a rischio, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro. La tappa di oggi ha sicuramente aumentato la mia fiducia, le sensazioni sono proprio quelle che mi aspettavo. Oggi ho cercato di controllare, non volevo rischiare troppo soprattutto perché sapevo che dopo la salita finale ci sarebbe stata un’altra discesa, che avrebbe fatto selezione“.

Foto: Lapresse