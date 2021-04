Tennis, Matteo Berrettini torna in campo a Cagliari: giocherà in doppio col fratello Jacopo

Ritorno in campo particolare per Matteo Berrettini. Il numero 10 del mondo e 1 d’Italia, infatti, sarà sì di scena all’ATP 250 di Cagliari, ma non in singolare, bensì in doppio. E il suo compagno non sarà uno qualsiasi, ma suo fratello Jacopo.

Il duo romano sarà in Sardegna per mezzo di una wild card riservata dall’organizzazione. Queste le parole del Berrettini maggiore rilasciate al sito di SuperTennis: “Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis per aver riservato a me e mio fratello Jacopo la wild card per il torneo di doppio a Cagliari. È sempre fantastico giocare un evento ATP a casa nostra in Italia e farlo al fianco di mio fratello lo renderà ancor più importante. Il mio recupero sta procedendo bene e insieme al mio team stiamo facendo il lavoro per tornare ai massimi livelli, con cautela. Non vedo l’ora di arrivare a Cagliari“.

L’ultimo incontro di Berrettini risale al terzo turno degli Australian Open con il russo Karen Khachanov, sconfitto in tre tie-break. Durante il match si è procurato l’infortunio addominale che lo ha tenuto fuori sia dagli ottavi con il greco Stefanos Tsitsipas che da tutti i tornei successivi, incluso il Masters 1000 di Miami.

Jacopo Berrettini, invece, almeno in doppio viene da un periodo felice: ha infatti vinto tre tornei in fila nella serie di ITF di Sharm-el-Sheikh, in Egitto. 22 anni, attualmente si trova oltre i 400 del mondo in entrambe le specialità. Matteo, in passato, ha vinto due finali a livello ATP: a Gstaad (2018, con Daniele Bracciali, facendo il bis con il primo torneo di singolare conquistato) e a San Pietroburgo (sempre 2018, con Fabio Fognini).

