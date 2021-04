Daniel Evans si è sicuramente preso il centro del palcoscenico nella giornata di ieri dopo la vittoria negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Novak Djokovic. Un successo contro il numero uno del mondo, che è probabilmente il più bello della carriera per il britannico, che oggi affronterà il belga David Goffin per andare a caccia della prima semifinale in un 1000.

La scorsa settimana Evans era sceso in campo nell’ATP di Cagliari, venendo sconfitto al secondo turno da Lorenzo Musetti dopo una dura lotta, terminata solo al tie-break del terzo set. Un incontro che ha lasciato alcuni strascichi polemici, prima con le dichiarazioni di Musetti al termine del match e poi con quelle di ieri di Evans in conferenza stampa.

Le parole del britannico, che inizia analizzando quell’incontro e cosa gli è mancato per la vittoria: “Lui ha giocato molto bene e io non sono stato abbastanza bravo quel giorno. Non ho approfittato dei match point, ma questo fa parte del tennis”

Evans non si ferma e prosegue nelle sue dichiarazioni, attaccando Lorenzo Musetti: “Non ha buone maniere, dovrebbe impararne qualcuna. Il modo in cui ha parlato dopo la partita è stato vergognoso, perché ha detto cose su di me che erano irrispettose. Se si scuserà gli risponderò, ma preferisco ora non parlare di lui in questa conferenza stampa”.

