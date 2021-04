Serie A, calendario partite 24-26 aprile: orari, tv, streaming, quali vedere su DAZN e Sky

La Serie A di calcio 2021 prosegue con la giornata numero 33, che si aprirà sabato 24 aprile 2021, con ben tre partite, iniziando dalle ore 15, quando Sky Sport Serie A manderà in onda Genoa-Spezia, seguita alle ore 18 dallo scontro salvezza Parma-Crotone. Alle 20.45 toccherà dunque a Sassuolo e Sampdoria, questa volta in streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1, numero 209 della piattaforma Sky.

Cinque invece le sfide proposte per la domenica, partendo dal consueto lunch match delle 12.30 tra Benevento e Udinese, su DAZN così come Inter-Verona delle 15, contemporaneamente a Fiorentina-Juventus, questa volta su Sky. L’emittente di Murdoch avrà inoltre l’esclusiva su Cagliari-Roma delle 18 e Atalanta-Bologna delle 20.45.

Per la fine del turno bisognerà però attendere lunedì 26 aprile, con gli ultimi due match in onda su Sky Sport Serie A. Alle 18.30 a scendere in campo sarà il Napoli, opposto al Torino, mentre alle 20.45 sarà la volta del tanto atteso big match tra Lazio e Milan.

PROGRAMMA SERIE A

Serie A calcio 2021

Sabato 24 aprile

15.00 Genoa-Spezia Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

18.00 Parma-Crotone Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

20.45 Sassuolo-Sampdoria DAZN, DAZN1

Domenica 25 aprile

12.30 Benevento-Udinese DAZN, DAZN1

15.00 Fiorentina-Juventus Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

15.00 Inter-Verona DAZN, DAZN1

18.00 Cagliari-Roma Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

20.45 Atalanta-Bologna Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

Lunedì 26 aprile

18.30 Torino-Napoli Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

20.45 Lazio-Milan Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

Foto: LaPresse