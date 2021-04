Nella prima giornata del SailGP 2021 di vela nella tappa delle Bermuda a dominare è stato Tom Slingsby, il quale con il Team Australia ha vinto tutte le tre regate di flotta. Alle sue spalle a pari merito gli equipaggi di Francia e Giappone, con Billy Besson da una parte e con il timoniere Nathan Outteridge ed il flight controller italiano Francesco Bruni dall’altra.

Il SailGP si compone di otto tappe, che verranno disputate in giro per tutto il mondo, e così la manifestazione arriverà anche anche in Italia: a Taranto, in Puglia, si regaterà in occasione della seconda tappa, prevista nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Anche di questo ha parlato a fine giornata Francesco Bruni.

Così il flight controller italiano in zona mista: “E’ stata giornata positiva, abbiamo fatto tre regate discrete, soprattutto la seconda, abbiamo fatto un ottimo secondo posto. Giornata difficile, con vento forte, con le derive da poco vento, per cui molto complesso, ma tutto sommato abbiamo fatto un’ottima giornata“.

Il pensiero però corre già alla tappa italiana del SailGP, prevista a Taranto: “A Taranto sarà bellissimo vedere queste barche, vederle in Italia, col pubblico italiano. Speriamo divedere tanto pubblico in mare, non vedo l’ora veramente di andare a Taranto a regatare in Italia“.

Foto: SAIL GP FREE EDITORIAL USE