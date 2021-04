Pentathlon, Alice Rinaudo vince la finale femminile del test del nuovo format in vista di Parigi 2024

Si è disputata oggi a Budapest, in Ungheria, la finale femminile della competizione che fa da test per il nuovo format dello sport del soldato che esordirà ai Giochi con le Olimpiadi di Parigi 2024: sebbene nulla sia variato per il pentathlon moderno nel programma in quanto ad eventi da medaglia, con 36 posti a disposizione sia per la prova maschile che per quella femminile, con tanto di rinvio dell’ingresso della staffetta mista, ci sarà infatti l’esordio di un nuovo format di gara, testato nel settembre 2020 ed approvato dall’UIPM nello scorso ottobre.

Un ulteriore test del nuovo format sta avendo luogo a Budapest in questi giorni: le cinque discipline si svolgono tutte nell’arco di 90 minuti: 20 per l’equitazione, 15 per la scherma, 10 per il nuoto e 15 per il laser run, con tre intervalli da 10 minuti ciascuno tra una prova e l’altra. Testato un sistema ad eliminazione che ha portato soltanto 12 atlete a prendere parte alla finale.

Dopo le due semifinali dei giorni scorsi, infatti, sono passate alla finale le migliori 12 classificate, che hanno portato all’ultimo atto il punteggio acquisito nel ranking round di scherma delle qualificazioni, disputando oggi soltanto il bonus round, mentre le altre discipline si sono svolte secondo il normale format.

Bene si sono comportate le tre azzurre approdate in finale: ha vinto Alice Rinaudo con 1341 punti, che è andata a precedere le magiare Rita Erdos, seconda con 1336, e Kamilla Reti, terza con 1328, mentre finisce ai piedi del podio un’altra azzurra, Francesca Tognetti, quarta a quota 1327. Nona piazza, infine, per Ludovica Montecchia con 1252.

FINALE FEMMINILE TEST FORMAT OLIMPICO PENTATHLON MODERNO

1 RINAUDO Alice Italia 1341

2 ERDŐS Rita Ungheria 1336

3 RÉTI Kamilla Ungheria 1328

4 TOGNETTI Francesca Italia 1327

5 CASTAUDI Rebecca Francia 1317

6 HACHULSKA Natalia Polonia 1301

7 BREITNER Hanna Ungheria1291

8 CHALUPNIKOVA Aranka Repubblica Ceca 1288

9 MONTECCHIA Ludovica Italia 1252

10 FITZSIMMONS Kelly Canada 1249

11 PAPOLCZI Emília Hungary 1226

12 VALENCIA Paula Guatemala 980

Foto: comunicato stampa FIPM