Pattinaggio artistico, Jason Brown e Shoma Uno annunciano i programmi per la prossima stagione

Sono settimane di riflessione quelle che stanno vivendo gli atleti di pattinaggio artistico. Archiviata la stagione internazionale infatti è tempo di pensare ai programmi in vista della prossima annata sportiva, di fondamentale importanza in quanto caratterizzata dalle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. Tra i big della disciplina Jason Brown e Shoma Uno sono stati i primi ad annunciare, seppur in modo diverso, le musiche per la cavalcata olimpica.

Lo statunitense ha reso note entrambe le sue decisioni sui suoi canali social nella giornata di mercoledì 28 aprile. Il motivo è presto detto: il pattinatore seguito da Tracy Wilson e Brian Orser userà infatti due programmi che abbiamo già avuto modo di apprezzare in precedenza. Per ciò che concerne lo short lo statunitense manterrà infatti “Simmerman” di Nina Simone, una delle coreografie più apprezzate dei Mondiali 2021 curata da Rohene Ward.

Il liberò invece non sarà quello pattinato nell’annata sportiva appena passata agli archivi bensì quello della stagione 2019-2020, ovvero “Schindler’s List” di John Williams creato da David Wilson, grazie alle quali Brown ha conquistato, tra i vari risultati, un ottimo secondo posto all’ultima edizione dei Four Contintents di Seoul.

Il Vice Campione Olimpico Shoma Uno ha invece già dato un assaggio del nuovo programma lungo in una versione ancora embrionale nei giorni scorsi in occasione dello show tour “Stars On ice“: si tratta delle celeberrime note del “Bolero” di Maurice Ravel. La costruzione è stata affidata all’allenatore Stèphane Lambiel, con la dichiarata intenzione di inserire l’ambiziosissima combinazione triplo axel/quadruplo toeloop, già tentata con caduta al World Team Trophy 2021 di Osaka; nulla ancora si sa invece dello short.

Foto: LaPresse