Pattinaggio artistico, ISU Challenger Series 2021-2022: il calendario completo. Torna il Lombardia Trophy

Archiviata la straniante stagione 2020-2021 deturpata dalle continue cancellazioni a causa dell’emergenza sanitaria, è tempo di guardare al futuro nel mondo del pattinaggio di figura. Nell’ultimo Consiglio dell’International Skating Union svoltosi lo scorso 8 aprile è stato infatti diramato il calendario ufficiale del circuito Challenger Series 2021-2022, competizione itinerante di seconda fascia che aprirà per ciò che concerne la massima categoria la nuova annata sportiva, la quale culminerà come sappiamo con i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Un ciclo di gare molto interessante principalmente per tre motivi: il ritorno del Lombardia Trohpy (10-12 Settembre) di Bergamo giunto all’ottava edizione e tornato in programma dopo un anno di pausa forzata, la battaglia del Nebelhorn Trophy di Oberstdorf (22-25 settembre), evento in cui si assegneranno gli ultimi posti disponibili per la rassegna a cinque cerchi e, in ultimo, l’Asian Open (13-17 ottobre), in scena a Pechino e dunque valido come test Olimpico.

Come di consueto in tempi normali il circuito si chiuderà a Zagabria per la classica Golden Spin (8-11 dicembre). Confermate inoltre le gare storiche come l’Autumn Classic International (Montrèal, 16-18 settembre), L’Ondrej Nepala di Bratislava (30 settembre-2 ottobre), il Finlandia Trophy di Espoo e la Warsaw Cup (Varsavia, 17-20 novembre). Importante evidenziare infine il ritorno dell’Ice Challenge di Graz (11-14) e, soprattutto, Il Denis Ten Memorial di Almaty, gara dedicata al grande pattinatore barbaramente assassinato nel 2018.

La stagione 2021-2022 comincerà tuttavia già dal mese di agosto (18-21) a Courchevel (Francia), luogo della prima tappa del Grand Prix Junior.

IL CALENDARIO DEL CIRCUITO ISU CHALLENGER SERIES 2020-2021

10-12 settembre: Lombardia Trophy (Bergamo) ITA

16-18 settembre: Autumn Classic International (Montrèal) CAN

22-25 settembre: Nebelhorn Trophy (Oberstdorf) GER Evento a qualifica olimpica *

30 settembre-2 ottobre: Ondrej Nepala Trophy (Bratislava) SVK

7-10 ottobre: Finlandia Trophy (Espoo) FIN*

13-17 ottobre: Asian Open (Pechino) CHN* Test Olimpico

28-31 ottobre: Denis Ten Memorial (Almaty) KAZ

11-14 novembre: Ice Challenge (Graz) AUT

17-20 novembre: Warsaw Cup (Varsavia) POL*

8-11 dicembre: Golden Spin (Zagabria) CRO*

* la gara include le coppie d’artistico

Foto: LaPresse