La lunga di cancellazioni dovute al covid-19 prosegue, e le ultime competizioni a farne le spese sono la Partille Cup e gli Europei Open under 17 di pallamano, originariamente in programma a Göteborg, in Svezia, dal 5 al 10 luglio prossimi.

La decisione è stata presa alla EHF, European Handball Federation, il massimo organo del Continente, con un comunicato in cui ha spiegato le motivazioni, legate chiaramente alla difficile situazione che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario.

Sul sito della EHF le parole di Fredrik Andersson, segretario generale della Partille Cup: “È con il cuore affranto che dobbiamo annunciare che la Partille Cup non potrà svolgersi quest’anno. Qualsiasi altra decisione è da ritenersi irrealistica nelle condizioni attuali. A lungo abbiamo sperato che la situazione potessero evolversi così da permettere lo svolgimento, ma allo stato dell’arte non è possibile prendere in considerazione altre opzioni se non l’annullamento”.

Foto: FIGH