NBA 2021: i Clippers vincono il big match coi Suns, Utah stende Portland

Sono sette le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Fra esse spiccano due big match della Western Conference. Il primo ha visto i Los Angeles Clippers battere i Phoenix Suns con il risultato finale di 103-113. Decisivi, come sovente accade, un Paul George da 33 punti e un Kawhi Leonard da 27. Merita una menzione, però, anche un Rajon Rondo che, uscendo dalla panca, si è reso protagonista di una prova da 15 punti e 9 assist in diciannove minuti di impiego.

La seconda sfida ad alta quota tra top team dell’Ovest, invece, ha visto gli Utah Jazz stendere i Portland Trail Blazers con un perentorio 103-122. Donovan Mitchell, dopo i 41 punti di ieri contro i Suns, stavolta ne ha segnati 37. La giornata si era aperta con la rivincita delle scorse Finals tra Los Angeles Lakers e Miami Heat. I californiani, ancora privi di Lebron James e Anthony Davis, sono stati battuti dal sodalizio della Florida con il risultato finale di 104-110. Il migliore in campo è stato un Jimmy Butler da 28 punti.

I Chicago Bulls hanno ottenuto il loro terzo successo consecutivo mettendo KO i Toronto Raptors con un netto 122-113. Per la franchigia dell’Illinois, al momento decima a Est, questo trionfo è particolarmente importante poiché permette loro di distanziare i canadesi nella lotta per il play-in. Nikola Vucevic e Zach LaVine hanno segnato 22 punti ciascuno, ma la nota più positiva della giornata, per i Bulls, è stata una panchina estremamente produttiva grazie anche e soprattutto a un Lauri Markkanen da 18 punti in diciotto minuti di impiego.

Tutto facile per i Cleveland Cavaliers che mettono al tappeto gli Oklahoma City Thunder con un nettissimo 129-102. MVP della serata un Collin Sexton da 27 punti. Vincono senza problemi anche i Dallas Mavericks, i quale spazzano via dei Milwaukee Bucks orfani di Giannis Antetokounmpo con un largo 101-116. Luka Doncic è stato autore di una prova da 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, mentre Kristaps Porzingis ha realizzato una doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi. Nell’ultima sfida della nottata, i Detroit Pistons hanno vinto 113-101 in casa dei Sacramento Kings. L’ex della partita Cory Joseph ha guidato il sodalizio del Michigan con 24 punti.

I RISULTATI DELLE PARTITE DELLA NOTTE NBA (08/04/2021)

Los Angeles Lakers – Miami Heat 104-110

Chicago Bulls – Toronto Raptors 122-113

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 129-102

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 101-116

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 103-122

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 103-113

Detroit Pistons – Sacramento Kings 113-101

Foto: Lapresse