MotoGP su TV8, GP Doha 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Dopo aver assistito allo spettacolo del primo weekend di gare del Gran Premio del Qatar 2021 del Motomondiale, il Circus non si sposta da Losail e si prepara per il secondo appuntamento stagionale: il Gran Premio di Doha. Siamo nel bel mezzo della doppietta iniziale di questa nuova annata e il tracciato incastonato nel deserto qatariota sarà nuovamente il grande protagonista, con il suo lunghissimo rettilineo, i curvoni da conduzione ed i riflettori che illuminano nel migliore dei modi la nottata.

Si tratterà dell’unica occasione nella quale si correrà sullo stesso tracciato. A differenza del Mondiale 2020, quando accadde ben quattro volte (Red Bull Ring, Valencia, Aragon e Jerez) questa volta sarà un caso isolato. Vedremo, quindi, se le scuderie che hanno sofferto nel primo appuntamento saranno in grado di migliorare rapidamente.

IN TV – Il Gran Premio di Doha sarà trasmesso live ed in chiaro da TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) per quanto riguarda qualifiche e gara (non le prove libere del venerdì). Saranno disponibili per tutti le tre qualifiche e la FP4 del MotoGP nella giornata di sabato, mentre nella giornata di domenica saranno trasmesse le tre gare.

Oltre a questa opzione non mancherà Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed in diretta streaming su Now TV, DAZN e Sky Go. OASport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni e gare.

PROGRAMMA GP DOHA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 2 aprile

Ore 12.50-13.30 prove libere 1 Moto3

Ore 13.45-14.25 prove libere 1 Moto2

Ore 14.40-15.25 prove libere 1 MotoGP

Ore 17.10-17.50 prove libere 2 Moto3

Ore 18.05-18.45 prove libere 2 Moto2

Ore 19.00-19.45 prove libere MotoGP

Replica FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 20.05

Replica FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 22.00

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 23.15

Sabato 3 aprile

Ore 12.25-13.05 prove libere 3 Moto3

Ore 13.20-14.00 prove libere 3 Moto2

Ore 14.15-15.00 prove libere 3 MotoGP

Ore 16.30-16.45 qualifiche 1 Moto3 – diretta su TV8

Ore 16.55-17.10 qualifiche 2 Moto3 – diretta su TV8

Ore 17.25-17.40 qualifiche 1 Moto2 – diretta su TV8

Ore 17.50-18.05 qualifiche 2 Moto2 – diretta su TV8

Ore 18.20-18.50 prove libere 4 MotoGP – diretta su TV8

Ore 19.00-19.15 qualifiche 1 MotoGP – diretta su TV8

Ore 19.25-19.40 qualifiche 2 MotoGP – diretta su TV8

Replica qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 22.00

Replica qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 23.15

Domenica 4 aprile

Ore 13.40-14.00 warm-up Moto3

Ore 14.10-14.30 warm-up Moto2

Ore 14.40-15.00 warm-up MotoGP

Ore 16.00 Gran Premio Doha Moto3 – diretta su TV8

Ore 17.20 Gran Premio Doha Moto2 – diretta su TV8

Ore 19.00 Gran Premio Doha MotoGP – diretta su TV8

Replica gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 21.45

Replica gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: 00.30

Replica gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: 00.00

Credit: MotoGP.com Press