Giornata sotto i ferri in ospedale per Jorge Martin. Il pilota del team Ducati Pramac si sottoporrà quest’oggi a a una serie di operazioni dopo la brutta caduta nelle FP3 del Gran Premio del Portogallo. Lo spagnolo si era procurato la frattura del primo metacarpo della mano destra e del malleolo interno del piede sinistro.

Un’operazione inizialmente prevista nella giornata di lunedì, ma che i medici hanno deciso di posticipare ad oggi per permettere a Martin di recuperare dalla forte contusione alla testa dopo la caduta di Portimao. Una decisione presa dai medici per evitare qualsiasi tipo di rischio, con il pilota spagnolo che è già quasi certo di saltare i prossimi due Gran Premi.

“La cosa più importante ora è che Jorge si riprenda – annuncia Albert Valera, agente del pilota, a motorsport.com – prima di tutto devono operarlo e vedere come va il recupero. Non abbiamo alcuna fretta, se bisogna attendere Le Mans (16 maggio ndr), aspetteremo. Non acceleriamo le cose per essere a Jerez, perchè prima di tutto deve recuperare. Vedo molto difficile in questo momento che possa essere presente al Gran Premio di Spagna, quasi lo escludo. Anche se in queste cose non c’è mai nulla di sicuro al 100%”.

Martin aveva iniziato molto bene la sua stagione con la pole position ed il secondo posto poi in Qatar. Uno stop probabile di due Gran Premi, con Michele Pirro, tester Ducati, che prenderà il posto dello spagnolo.

FOTO: MotoGP.com Press