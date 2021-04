Jack Miller si prepara per il Gran Premio di Spagna, quarto atto della MotoGP 2021. L’australiano si colloca al momento al dodicesimo posto della classifica generale con 47 lunghezze dal francese Fabio Quartararo (Yamaha), leader della classifica con due successi all’attivo su tre competizioni.

L’australiano sbarca a Jerez de la Frontera dopo le difficoltà incontrate tra i sali e scendi di Portimao. Il nativo di Townsville ha perso il controllo della moto ed è caduto dopo aver provato in tutti i modi di passare lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia).

Il nuovo volto ufficiale di casa Ducati ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ un commento dopo le prime tre competizioni: “Siamo in trincea in questo momento. Sto cercando di scavare la mia via di fuga. Abbiamo la velocità ed un buon ritmo. Dobbiamo solo tutto insieme. Sono davvero deluso per me stesso. Sto solo cercando di fare meglio con loro. Vogliamo vincere, ma non è semplice”

Il teammate di Francesco Bagnaia, al momento secondo nel Mondiale, ha chiuso con una considerazione sulla scivolata avvenuta nel corso del GP del Portogallo: “Ero al culmine della pressione. Aleix ha frenato presto in curva 3, un tratto in cui ho faticato per tutto il week-end. Ho dovuto usare un po’ di pressione in più e sono scivolato. Ho commesso un errore, è stata tutta colpa mia”.

Foto: MotoGP Press