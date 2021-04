MotoGP in tv, orari GP Doha 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Si apre ufficialmente il secondo fine settimana di Losail. Sul tracciato dove, nello scorso weekend, si è corso il Gran Premio del Qatar, tutto è pronto per il secondo capitolo stagionale. Stessa pista, ma denominazione diversa: Gran Premio di Doha. Ci troviamo di fronte ad un appuntamento di grande importanza, per molteplici motivi.

Cercheremo di capire, in MotoGP, se sarà di nuovo la sfida Yamaha-Ducati a impreziosire la gara di domenica, oppure la Suzuki sarà in grado di stupire nuovamente e piazzare la giusta zampata come successo numerose volte nella scorsa annata? Maverick Vinales parte con i favori del pronostico dopo aver vinto la gara d’esordio, ma i rivalli non mancheranno. Jack Miller, Johann Zarco e Francesco “Pecco” Bagnaia saranno in prima linea con le loro Ducati, quindi Fabio Quartararo e Franco Morbidelli proveranno a inserirsi con le loro Yamaha.

Tra Moto2 e Moto3, invece, vedremo nuovamente grande battaglia, sperando che gli italiani siano in grado maggiormente di mettersi in luce, dopo una gara d’esordio nella quale non hanno certo impressionato. Marco Bezzecchi vuole lanciare la sfida verso il titolo a Sam Lowes, mentre nella classe più leggera i nostri portacolori dovranno provare a emergere.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio di Doha sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed in diretta streaming su Now TV, DAZN e Sky Go.

Su TV8 non sarà prevista la trasmissione delle prove libere, nemmeno in differita.

OASport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni e gare.

PROGRAMMA GP DOHA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 2 aprile

Ore 12.50-13.30 prove libere 1 Moto3

Ore 13.45-14.25 prove libere 1 Moto2 – replica ore 16.00 su Sky Sport MotoGP

Ore 14.40-15.25 prove libere 1 MotoGP

Ore 17.10-17.50 prove libere 2 Moto3

Ore 18.05-18.45 prove libere 2 Moto2

Ore 19.00-19.45 prove libere MotoGP

Replica FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 20.05

Replica FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 22.00

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 23.15

Credit: MotoGP.com Press