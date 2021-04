Mondiali calcio 2022 in diretta tv sulla Rai: 64 partite gratis e in chiaro

La Rai ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione integrale di tutte le partite dei Mondiali 2022 di calcio, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Il network pubblico si è aggiudicato la possibilità di trasmettere i 64 incontri della rassegna iridata prevista in Qatar. Tagliata fuori Amazon, per cui si vociferava l’ipotesi di veicolare le immagini di 36 gare in streaming pay. Nei prossimi mesi la Rai potrebbe cedere una parte dei diritti, in modo da rientrare in parte dall’operazione di acquisto.

I Mondiali erano stati trasmessi integralmente sulla Rai per l’ultima volta nel 2002, quando l’Italia venne eliminata agli ottavi di finale dalla Corea del Sud, nella partita diventata famosa per la direzione dell’arbitro Byron Moreno. L’azienda si è impegnata a trasmettere una parte del pacchetto complessivo, 28 partite comprese semifinali e finale, su Rai 1. Le altre andranno verosimilmente su Rai 2 e Rai 3, oppure su Rai Sport.

“Si tratta di un grande successo – dice Marcello Foa, presidente della Rai –. Siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza. Riconquistiamo così il primato nella trasmissione di uno degli eventi più amati dagli italiani, che nella Nazionale si riconoscono anche nei momenti difficili“.

Foto: Lapresse