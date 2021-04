Marvin Vettori combatterà per il Mondiale! Ora è davvero ufficiale, dopo l’annuncio fatto a ESPN da Dana White, Presidente di UFC, la promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda le arti marziali miste. Il fighter italiano salirà sull’ottagono il prossimo 12 giugno, in occasione di UFC 263 (in sede da definire), per affrontare Israel Adesanya, l’attuale Campione del Mondo (dal 6 ottobre 2019, ha difeso lo scettro in tre occasioni).

Il trentino ha un unico obiettivo: conquistare la cintura iridata dei pesi medi. Per la prima volta nella storia un nostro portacolori avrà la possibilità di salire sul trono della MMA: quello che andrà in scena tra poco meno di due mesi sarà indiscutibilmente uno degli eventi sportivi più importanti degli ultimi anni per un atleta italiano (considerando tutte le discipline).

Il 27enne, attuale numero 3 del ranking UFC di categoria, è reduce da cinque vittorie consecutive: nel 2019 sconfisse con verdetto unanime Cezar Ferreira e Andrew Sanchez, nel 2020 sottomise Karl Roberson e poi si rese protagonista di un’impresa contro Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile dominò Kevin Holland e si è così guadagnato la grande chance per il Mondiale. L’azzurro aveva dichiarato un paio di settimane fa che avebbe voluto combattere in Italia a ottobre: tempi anticipati di quattro mesi e location ancora da stabilire.

L’ultima sconfitta di Marvin risale al 14 aprile 2018, proprio contro Israel Adesanya. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al nigeriano, che ai tempi non deteneva la cintura dei pesi medi, e venne sconfitto per split decision: il verdetto fu molto discusso, ora il 27enne di Mezzocorona avrà la possibilità di una rivincita. Il suo rivale ha 31 anni ed è soprannominato The last Sylebender, è imbattuto nei pesi medi ma di recente ha tentato la scalata nei massimi leggeri, venendo sconfitto da Jan Blachowicz (Campione in carica, il combattimento risale al 6 marzo 2021).

Adensaya è alto 193 cm, ha un fisico longilineo e leve molto lunghe, ma eccelle anche nella fasi di lotta a terra, quelle predilette da Vettori, che ha vinto l’ultimo incontro proprio in questo modo. The Italian Dream vuole scrivere la storia e sta già punzecchiando il rivale, da ultimo ha infatti postato un meme raffigurante la celebre scena della porta di Shining con lui nei panni di Jack con l’ascia in mano e Adesanya spaventato che fa Wendy.