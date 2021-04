Masters1000 Miami, Sinner batte Bautista Agut in tre set: le statistiche della partita

Jannik Sinner è stato autore di un sontuosa prestazione nella prima semifinale del Masters1000 di Miami nella quale ha sconfitto 5-7 6-4 6-4 Roberto Bautista Agut. Un match formidabile quello dell’azzurro che è stato bravissimo a gestire i momenti chiave della sfida e a conquistare la sua prima finale in un torneo di questo prestigio.

Le statistiche raccontano di una partita estremamente equilibrata, a partire dal dato relativo alle prime di servizio in campo: 67% per Bautista Agut, 65% per Sinner. Abbastanza simile anche i punti conquistati in questa situazione: 63% per l’iberico e 65% per l’italiano. Leggermente meglio il 19enne nativo di San Candido che ha conquistato 20 punti su 35 con la seconda (57%) a differenza dei 15 su 20 dell’avversario (53%).

Forse il dato più significativo è quello relativo alla gestione delle situazioni di pericolo break. Sinner ha annullato ben 7 palle break su 10 a Bautista Agut, il 70%, mentre l’iberico è riuscito a fermare l’azzurro in 4 circostanze su 8 (50%). Il tennista italiano è riuscito a piazzare anche 5 ace contro i 2 dello spagnolo, dato questo che si va quasi ad azzerare se si considerano i 2 doppi falli del numero 31 del mondo a differenza dello 0 segnato nella casella del 32enne nativo di Castellón de la Plana.

Chiudiamo con la statistiche che più esalta il gioco di Sinner ovvero quella legata ai vincenti. L’azzurro ha giocato 39 colpi vincenti, 24 di dritto e 15 di rovescio, contro i soli 12 dello spagnolo. Comprensibilmente il tennista italiano, andando a caccia con maggiore frequenza della chiusura dello scambio, ha commesso anche più errori non forzati, il conteggio dei quali si è chiuso a 53 contro i 37 di Bautista Agut.

