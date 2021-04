Masters 1000 Miami, programma 1 aprile: orari, tv, streaming

Oggi si disputeranno, a partire dalle ore 19.00 italiane, per quanto riguarda il Miami Open 2021 di tennis, gli ultimi due quarti di finale del tabellone maschile (di categoria ATP Masters 1000) ed entrambe le semifinali del tabellone femminile (di categoria WTA 1000).

Oggi, giovedì 1 aprile, sarà possibile seguire tutti gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, e tutti gli incontri WTA in diretta tv su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv.

PROGRAMMA MASTERS 1000 MIAMI 1 APRILE

Grandstand

A partire dalle ore 19.00

ATP Hubert HURKACZ (POL) [26] vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [2]

Non prima delle ore 21.00

WTA Ashleigh BARTY (AUS) [1] vs Elina SVITOLINA (UKR) [5]

Non prima delle ore 01.00

ATP Sebastian KORDA (USA) vs Andrey RUBLEV (RUS) [4]

Non prima delle ore 02.30

WTA Bianca ANDREESCU (CAN) [8] vs Maria SAKKARI (GRE) [23]

Diretta tv degli incontri ATP su Sky Sport

Diretta tv degli incontri WTA su SuperTennisTV

Diretta streaming degli incontri ATP su Sky Go e NowTV

Diretta streaming degli incontri WTA su supertennis.tv

Di seguito la programmazione di Sky per giovedì 1 aprile

Ore 18.45: Studio Tennis, Sky Sport Arena

Ore 19.00: 3° quarto di finale, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 01.00: 4° quarto di finale, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Di seguito la programmazione di SuperTennisTV per giovedì 1 aprile

Ore 21.00: prima semifinale, SuperTennisTV

Ore 02.30: seconda semifinale, SuperTennisTV

