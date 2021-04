Marvin Vettori-Kevin Holland, MMA: programma, orario, tv, streaming

Sabato 10 aprile andrà in scena una spettacolare serata di MMA. La Fight Night organizzata dalla UFC, la più importante Lega mondiale di arti marziali miste, si preannuncia particolarmente appassionante ed è incentrata su un main event interessante, soprattutto per tutti gli appassionati italiani. Il nostro Marvin Vettori salirà infatti sull’ottagono per fronteggiare Kevin Holland. Il ribattezzato “The Italian Dream” avrebbe dovuto sfidare Darren Till, ma il britannico si è chiamato fuori a causa di un infortunio, generando il grande malcontento da parte del nostro portacolori.

Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN

Il 27enne, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, vuole garantirsi una chance di lottare per il titolo mondiale. Il confronto con lo statunitense Holland sarà di livello, perché stiamo comunque parlando dell’attuale numero 10 al mondo. Marvin Vettori dovrà assolutamente vincere all’UFC Apex di Las Vegas (USA) e dimostrare ancora una volta di essere un talento meritevole della possibilità di battagliare per la cintura iridata. Holland ha sostituito Till a una decina di giorni dall’evento ed è reduce da un momento molto negativo, ma non andrà sottovalutato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Marvin Vettori vs Kevin Holland, main event della Fight Night UFC prevista per sabato 10 aprile a Las Vegas. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani.

MARVIN VETTORI vs KEVIN HOLLAND: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Attorno alle ore 23.00/00.00 Marvin Vettori vs Kevin Holland

Il main event sarà il sesto incontro a partire dalle ore 21.00. In precedenza sono previsti, nell’ordine a partire dalle ore 21.00:

Mike Perry vs Daniel Rodriguez

Nina Ansaroff vs Mackenzie Dern

Sam Alvey vs Julian Marquez

Kyle Daukaus vs Aliaskhab Khizriev

Sodiq Yusuff vs Arnold Allen

MARVIN VETTORI vs KEVIN HOLLAND: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.