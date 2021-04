Lotta, Europei 2021: nella greco-romana Kakhelashvili in semifinale, Kabaloev spera nei ripescaggi

Arriva un’altra semifinale per l’Italia agli Europei 2021 di lotta, in scena a Varsavia, (Polonia): nella sesta giornata della rassegna, dedicata nella mattinata alle ultime eliminatorie della greco-romana, Nikoloz Kakhelashvili riesce a raggiungere il penultimo atto nella categoria di peso olimpica dei -97 kg.

Nel suo cammino Nikoloz Kakhelashvili nel turno di qualificazione approfitta dell’infortunio del serbo Mihail Kajaia e poi ai quarti sconfigge ai punti il bulgaro Kiril Milenov Milov per 2-0. Nel pomeriggio l’azzurro contenderà al temibile russo Musa Evloev un posto in finale.

Non ce la fa invece nella categoria di peso olimpica dei -67 kg Zaur Kabaloev, che negli ottavi supera ai punti per 5-3 il transalpino Stefan Roger Clement, ma ai quarti viene battuto dal serbo Mate Nemes, che si impone per superiorità tecnica dopo 2’03” (9-0). Ora l’azzurro spera di accedere ai ripescaggi di domani pomeriggio.

Nei ripescaggi odierni, invece, non vi erano azzurri in gara: erano già stati definitivamente eliminati ieri, infatti, nella categoria di peso olimpica dei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia e nella categoria di peso non olimpica dei -63 kg Andrea Setti.

