Lorenzo Musetti e il problema alla schiena: “Ho solo bisogno di riposo. Posso giocarmela con tutti”

Nel terzo set del match odierno del torneo ATP 500 di Barcellona chiari problemi fisici hanno condizionato la resa di Lorenzo Musetti, il quale ha poi spiegato nella consueta conferenza stampa virtuale che è stata la schiena a dare i problemi che ne hanno favorito la sconfitta.

Secondo quanto riportato da ubitennis.com, il problema si era già presentato durante il torneo di Cagliari: “A Cagliari mi ero svegliato la mattina bloccato, ma ero riuscito a giocare senza particolari problemi grazie agli antidolorifici e ai trattamenti. Oggi mi dava molto fastidio nel servire ma penso si sia visto. La velocità era bassa, non spingevo bene con le gambe e anche il movimento era frettoloso. Lui ha cominciato a sbagliare meno, prendere fiducia col dritto e manovrare meglio, mentre il mio problema è andato peggiorando“.

Dopo tante settimane consecutive di gioco, ora serve riposo: “Mi è dispiaciuto perdere così. Avevo le mie chance, ho giocato meglio nel primo set, vincendo molti punti importanti. Ho sforzato tanto il mio fisico nelle ultime settimane, quindi ora ho bisogno di una settimana di riposo. Mi prenderò tre o quattro giorni di stacco poi mi allenerò di nuovo sulla terra per le qualificazioni di Madrid. La wild card l’ho chiesta a Feliciano, ma non mi ha dato certezze né conferme. La priorità è per gli spagnoli. Sicuramente visto che l’ho battuto non me la darà mai. A parte gli scherzi, la possibilità c’è, quindi spero che, come mi è arrivata la bella notizia all’ultimo qui a Barcellona, possa avere la wild card anche a Madrid. Sennò farò le qualificazioni che comunque mi faranno bene“.

Conclude così l’azzurro: “Se esprimo il miglior tennis posso giocarmela a viso aperto con tutti. Ovviamente c’è ancora qualche partita proibitiva per me, mi viene in mente ad esempio quella con Tsitsipas ad Acapulco. Anche in quel caso però ero molto stanco dopo sette match in sette giorni. Credo di avere il livello per giocarmela. Ho fiducia nei miei mezzi“.

Foto: LaPresse